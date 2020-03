Buzzi Unicem avvia programma acquisto azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Buzzi Unicem ha comunica l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2019. La società potrà acquistare un massimo di 7 milioni di azioni ordinarie e/o risparmio.

Le operazioni di acquisto avranno la finalità di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità, nonché quella di poterne disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, quali scambio di partecipazioni, permuta, conferimento o conversione di prestiti

obbligazionari di futura eventuale emissione, o per l’eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

Il programma di acquisto di azioni proprie verrà attuato nell’ambito delle condizioni stabilite dalla deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2019, rese note al mercato con comunicato stampa in pari data, per la durata di diciotto mesi a partire dal già citato 9 maggio 2019.

Al 25 marzo, la società attiva nel settore del cemento detiene direttamente 29.290 azioni di risparmio, pari complessivamente allo 0,014% dell’intero capitale sociale.

(Foto: © sergwsq / 123RF)