Buzzi accelera al rialzo, titolo in pole nel FTSE MIB

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Buzzi Unicem, che tratta in rialzo del 3,24% allineandosi al buon andamento del settore costruzioni europeo al traino di HeidelbergCement.

I prezzi del gruppo tedesco beneficiano del giudizio degli analisti di UBS che prevedono una revisione al rialzo delle stime di redditività.

Il movimento della società attiva nel settore del cemento, nella settimana, segue nel bene e nel male l’andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,95. Il peggioramento di Buzzi Unicem è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,75.

(Foto: © sergwsq / 123RF)