Busitalia (FS) vince in Olanda: Qbuzz si aggiudica concessione servizi TPL nell’area DAV

(Teleborsa) – Prima vittoria in Olanda di Busitalia (Gruppo FS Italiane) nelle gare per l’assegnazione di servizi per il trasporto pubblico locale (TPL).

Alla controllata Qbuzz, terzo operatore del trasporto pubblico locale olandese, sono stati aggiudicati i servizi dell’area Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV), fra Utrecht e Rotterdam. Un bacino con un’utenza di oltre 400mila abitanti.

La concessione, valore economico 48 milioni di euro all’anno e durata 8 anni, comprende la gestione della linea ferroviaria regionale fra Geldermalsen e Dordrecht (linea MerwedeLingelijn) e i servizi con autobus nell’area DAV.

Previsti investimenti per oltre 45 milioni di euro per autobus elettrici di ultima generazione e per l’ammodernamento della flotta di treni.