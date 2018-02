Buran in arrivo e l’allerta gelo e maltempo si fa più pressante

(Teleborsa) – Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previste neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in molte Regioni del Paese, a partire dal nord Italia e in pratica per e per quasi l’intera costa adriatica, parte di Puglia e Calabria comprese.

La corrente d’aria gelida provocata dal famigerato Buran, vento d’origine siberiana capace in particolari casi, ma fortunatamente rari, di raggiungere l’Italia, sta già provocando i primi effetti con temperature molto basse che trasformano l’abbondante neve caduta e che continua a scendere in massicci blocchi di ghiaccio. Le temperature, in rapida discesa, potranno raggiungere e superare, come sostengono i meteorologi, i -10 gradi centigradi anche nelle zone di pianura e addirittura i -20 e oltre località montane.

L’allerta viene dalla Protezione Civile e la società Autostrade raccomanda particolare attenzione a quanti non hanno la possibilità di rinunciare a spostamenti in automobile. “Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse – informa appunto attraverso una note la società Autostrade per l’Italia – si invitano gli automobilisti a limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo”.

“In ogni caso – precisa la nota – al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della propria rete, Autostrade per l’Italia ha già attivato il piano antineve, con oltre 2.200 mezzi operativi e 3.600 uomini dedicati alle attività di prevenzione ed abbattimento della neve con una capacità di circa 240.000 tonnellate di fondenti stradali”.

Uno scenario meteo fortemente preoccupante, che ha impegnato molte Prefetture, oltre che nella preparazione di piani per le più diverse emergenze, all’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t, oltre al consueto stop domenicale, e comunque per i giorni festivi, il divieto di circolazione dalle ore 09.00 alle ore 22.00.



Squadre per interventi d’emergenza e stato di allerta per tutto il personale addetto al movimento dei treni sono già stati predisposti dai giorni scorsi dal Gruppo FS. Il pericolo ghiaccio, ben più della neve, è infatti ciò che rischia di provocare le maggiori difficoltà nella marcia dei treni, causando possibili inconvenienti e blocchi nel funzionamento degli scambi. Stretto monitoraggio e grande attenzione soprattutto nei grandi nodi ferroviari di Milano, Bologna, Firenze e Roma, cuore del sistema ferroviario del Paese.

Roma, la Capitale, proprio per il suo clima generalmente “sopportabile” anche nei periodi più freddi, è notoriamente colpita dal caos in occasione di qualsiasi nevicata. Vuoi per l’impreparazione alla guida di gran parte dei suoi automobilisti in tali condizioni, vuoi per la non sufficiente organizzazione capace situazioni d’emergenza di questo tipo, peraltro non certo frequenti. La prevista discesa della temperatura sottozero stavolta, tuttavia, sembrerebbe aver provocato più tempestiva attenzione che nel passato all’sos gelo e neve, con la messa a punto da parte del Comune di un tempestivo e capillare piano spargisale.

A Torino, Milano, Firenze, Trieste, Bolzano, Trento, Verona, come ovunque nelle città grandi e piccole, forte è la preoccupazione per i “senza tetto”, prime “vittime” di freddo e gelo. Mobilitate tutte le organizzazioni e associazioni religiose e non che lanciano ripetuti appelli ai cittadini invitandoli a contribuire agli aiuti umanitari con la donazione di “coperte, abiti e scarpe”.l gelo da Nord a Sud