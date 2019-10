Buongiorno dalla Borsa 9 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell’1,19% sul Dow Jones; sulla stessa linea, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 7.604,27 punti, in netto calo dell’1,56%. Poco sotto la parità il Nikkei 225 (-0,61%); poco sopra la parità l’indice cinese (+0,3%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio Londra, che negozia con un +0,02%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Il settore servizi finanziari, con il suo -0,26%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per Banca Intermobiliare, che esibisce una perdita secca del 2,26% sui valori precedenti.

È previsto domani sia dalla Francia che dall’Italia e dal Regno Unito l’annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.