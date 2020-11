Buongiorno dalla Borsa 9 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 28.323,4 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 12.091,35 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,12%), archiviando le contrattazioni a 24.839,8 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,40%, con chiusura a 13.838,4 punti.

In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. Svetta Francoforte che segna un importante progresso dell’1,72%; ben impostata Londra, che mostra un incremento dell’1,48%; buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell’1,39%.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +2,97% sul precedente. Rialzo per STMicroelectronics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,24%.

È previsto domani dalla Francia l’annuncio sia del Tasso della Disoccupazione, che della Produzione industriale. Sempre domani sono in programma dalla Cina la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dalla Germania quella dell’Indice ZEW.