Buongiorno dalla Borsa 9 maggio 2019

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.967,33 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 7.617,55 punti. In rosso il Nikkei 225 (-0,93%), come l’indice cinese (-0,96%).

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,72%; tentenna Londra, che cede lo 0,64%; spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dell’1,14%.

Il settore tecnologia, con il suo -1,65%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo ribasso per STMicroelectronics, che passa di mano in perdita del 2,31%.

Pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 2,5%. Sono previsti domani dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale, e dal Regno Unito quello del PIL. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.