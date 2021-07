Buongiorno dalla Borsa 9 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-0,75%) e si attesta su 34.421,93 punti in chiusura; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,60%, chiudendo a 14.722,14 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 27.940,4 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,38%, con chiusura a 14.882,9 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,78%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,51%; Parigi avanza dello 0,80%.

Buona la performance a Milano del comparto vendite al dettaglio, che riporta un +1,20% sul precedente. Balza in avanti Unieuro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,43%.

In Regno Unito annunciata la Produzione industriale, pari a 0,8%. In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,1%.

In Italia stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Lunedì, in Giappone l’agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core.