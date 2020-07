Buongiorno dalla Borsa 9 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna l’1,36% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 10.666,7 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 22.529,3 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,84%, chiude a 13.406,4 punti.

Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,92%; resta vicino alla parità Londra (-0,07%); sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,01%.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +1,25% sul precedente. Brilla Fullsix, che passa di mano con un aumento del 2,94%.

In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 2,5%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 1,7%. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Si attende dalla Francia la diffusione della Produzione industriale, previsto domani.