Buongiorno dalla Borsa 9 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,43%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.785,79 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225 (+0,14%); pesante l’indice cinese (-2,72%).

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio Londra, che negozia con un -0,08%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -0,62%. Performance infelice per Tenaris, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,80% rispetto alla seduta precedente.

Si attende domani dalla Francia e dal Regno Unito la diffusione della Produzione industriale. Si attende dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. Domani, in Cina l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.