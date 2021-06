Buongiorno dalla Borsa 9 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.599,82 punti; sulla stessa linea, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 13.810,86 punti, sui livelli della vigilia. Tokyo porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 28.860,8 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,98%, archiviando la giornata a 14.717 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,14%.

Apprezzabile rialzo (+0,46%) a Milano per il comparto tecnologia. Seduta vivace oggi per Sabaf, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,43%.

Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Cina, pari a 1,3%. Si attende domani dalla Francia e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio.