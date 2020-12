Buongiorno dalla Borsa 9 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,35%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 12.635,72 punti. Tokyo amplia la performance positiva dell’1,33% e chiude a 26.817,9 punti.

Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 13.973,9 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,42%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,34%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,32%.

In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,91% sul precedente. Grande giornata per Juventus, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,47%.

In Cina annunciati i Prezzi al Consumo, pari a -0,5%. In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core con valore pari a 17,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Si attende dalla Francia la diffusione della Produzione industriale, previsto domani.