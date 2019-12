Buongiorno dalla Borsa 9 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 28.015,06 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 8.397,37 punti. Guadagni frazionali per il Nikkei 225 (+0,33%); sui livelli della vigilia l’indice cinese (-0,02%).

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio Londra, che negozia con un -0,15%; giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,28%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto sanitario con un calo di -0,57%. Giornata fiacca per Pierrel, che tratta in ribasso dello 0,86%.

Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,4%. Domani è previsto dalla Cina l’annuncio sui Prezzi al Consumo e dalla Francia quello della Produzione industriale, mentre in Germania sarà pubblicato il dato sull’Indice ZEW.