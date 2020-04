Buongiorno dalla Borsa 9 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra in chiusura un balzo del 3,44%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 8.229,54 punti. Sulla parità il Nikkei 225 (-0,04%); sotto la parità l’indice cinese, che mostra un calo dello 0,41%.

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Brilla Francoforte, con un forte incremento (+1,63%); exploit di Londra, che mostra un rialzo dell’1,86%; ottima performance per Parigi, che registra un progresso dell’1,74%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +2,99% sul precedente. Protagonista STMicroelectronics, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,63%.

Annunciata la Produzione industriale del Regno Unito, pari a 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. In Italia sempre stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale.