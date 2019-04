Buongiorno dalla Borsa 9 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,32%; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.599,74 punti. Senza direzione il Nikkei 225 (+0,19%); in frazionale calo l’indice cinese (-0,61%).

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,28%; piatta Londra, che tiene la parità; contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,36%.

In buona evidenza a Milano il comparto sanitario, con un +0,44% sul precedente. Effervescente Molmed, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%.

È previsto domani sia dalla Francia che dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale. Si attende sempre dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. Domani, in Giappone, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core.