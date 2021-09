Buongiorno dalla Borsa 8 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-0,76%) e si attesta su 35.100 punti in chiusura; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 15.675,76 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,89%, terminando la sessione a 30.181,2 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell’1,07% e chiude a 14.702,9 punti.

Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell’1,14%; sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,81%; seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell’1,04%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto beni per la casa con un calo di -2,79%. Aggressivo avvitamento per FILA, che tratta in perdita del 6,23% sui valori precedenti.

Pubblicato il PIL del Giappone, pari a 0,5%. È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Cina. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti.