Buongiorno dalla Borsa 8 ottobre 2021

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Tokyo guadagna bene e porta a casa un +1,34%, terminando la sessione a 28.048,9 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,63%, chiude a 14.309 punti.Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,02%); bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,27%; piatta Parigi, che tiene la parità.

In buona evidenza a Milano il comparto energia, con un +0,66% sul precedente. Seduta positiva per Saipem, che avanza bene dell’1,89%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulla Bilancia commerciale in Germania, pari a 13 Mld Euro, e il dato sul PMI servizi Caixin in Cina, pari a 53,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati.