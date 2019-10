Buongiorno dalla Borsa 8 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 26.478,02 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, cede alle vendite il Nasdaq 100, che chiude a 7.725,13 punti. In denaro il Nikkei 225 (+0,99%); in ribasso l’indice cinese (-1,08%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; Londra è stabile, riportando un moderato +0,11%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,04%.

Il settore chimico, con il suo -0,80%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono SOL, che passa di mano con un calo dell’1,12%.

Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a 0,3%. È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sui Prezzi alla Produzione. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.