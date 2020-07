Buongiorno dalla Borsa 8 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell’1,51%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 10.524,01 punti. Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,78%, termina le contrattazioni a 22.438,7 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,72%), archiviando le contrattazioni a 13.164 punti.

Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,41%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,58%; sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,72%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto chimico con un calo di -1,11%. Pressione su SOL, che tratta con una perdita dell’1,37%.

I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. È previsto domani dalla Cina l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dal Giappone la diffusione degli Ordini macchinari core, previsto sempre domani. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti.