Buongiorno dalla Borsa 8 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.424,99 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.578,84 punti. Poco sotto la parità il Nikkei 225 (-0,21%); buona la prestazione dell’indice cinese (+0,73%).

Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,27%; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta Parigi, che tiene la parità.

Apprezzabile rialzo (+0,93%) a Milano per il comparto immobiliare. Brillante rialzo per Risanamento, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,00%.

È previsto mercoledì sia dalla Francia che dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale. Domani, sempre in Italia l’agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. Mercoledì è in programma il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone.