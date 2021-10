Buongiorno dalla Borsa 7 ottobre 2021

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0.3%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14 766.75 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0.54% e chiude a 27 678.2 punti.

Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Francoforte avanza dell’1.14%; denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0.98%; si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1.09%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore vendite al dettaglio, con un +2.17% sul precedente. Seduta decisamente positiva per Unieuro, che tratta in rialzo del 3.41%.

Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -4%. Si attende dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani nel pomeriggio sempre dagli Stati Uniti l’annuncio del Tasso di Disoccupazione.