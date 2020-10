Buongiorno dalla Borsa 7 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,34%) e si attesta su 27.772,76 punti in chiusura; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 11.291,27 punti, in forte calo dell’1,89%. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,05% e archivia gli scambi a 23.422,8 punti.

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Poco mosso Francoforte, che mostra un +0,09%; resta vicino alla parità Londra (+0,05%); sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,08%.

Il settore materie prime, con il suo -1,46%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede Tenaris, con un ribasso dell’1,77%.

Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -0,2%. In Italia stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.

È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.