Buongiorno dalla Borsa 7 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 7.112,47 punti. In lieve ribasso il Nikkei 225 (-0,65%); buona la prestazione dell’indice cinese (+1,09%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,28%; contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,31%; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di -0,94%. Ribasso per STMicroelectronics, che presenta una flessione dell’1,26%.

È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Sempre stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia. Domani, in Germania l’agenda prevede il dato sugli Ordini dell’Industria.