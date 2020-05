Buongiorno dalla Borsa 7 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,91% sul Dow Jones; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 8.984,86 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,28%, terminando a 19.674,8 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,51%), archiviando le contrattazioni a 10.883,2 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%; Londra avanza dello 0,65%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,57%.

In buona evidenza a Milano il comparto immobiliare, con un +2,10% sul precedente. Protagonista Risanamento, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 6,39%.

In Francia annunciata la Produzione industriale pari a -16,2%. In Germania, lo stesso dato si attesta su -9,2%. Stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Variazione occupati.