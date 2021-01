Buongiorno dalla Borsa 7 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell’1,44%; al contrario, il Nasdaq 100 ha perso l’1,40%, terminando la seduta a 12.623,35 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,6%), archiviando le contrattazioni a 27.490,1 punti. Shenzhen lievita dell’1,11% e archivia la seduta a 15.356,4 punti.

Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,58%; seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,67%; giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,66%.

In luce sul listino milanese il comparto costruzioni, con un +1,11% sul precedente. Protagonista Buzzi Unicem, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,33%.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende sempre stamattina dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Vendite al Dettaglio.