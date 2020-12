Buongiorno dalla Borsa 7 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 30.218,26 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 12.528,48 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,76% e chiude a 26.547,4 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 13.973,5 punti.

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Tentenna Francoforte, che cede lo 0,27%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,15%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,57%.

Il settore media, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato. A picco Mediaset, che presenta un pessimo -2,91%.

Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 3,2%. Si attende domani dall’Unione Europea e dal Giappone la diffusione del PIL. Si attende dalla Germania la diffusione dell’Indice ZEW, previsto sempre domani.