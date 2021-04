Buongiorno dalla Borsa 7 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 13.578,46 punti. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 29.730,8 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dello 0,74% e chiude a 13.979,3 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,15%; ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,80%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,23%.

In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,71% sul precedente. Prepotente rialzo per i Grandi Viaggi, che mostra una salita bruciante del 4,55% sui valori precedenti.

Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. In Cina venerdì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.