Buongiorno dalla Borsa 7 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 7,73% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 8.081,66 punti. Su di giri il Nikkei 225 (+2,01%); in frazionale calo l’indice cinese (-0,68%).

In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. In primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 3,89%; in evidenza Londra, che mostra un forte incremento del 3,18%; decolla Parigi, con un importante progresso del 3,33%.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +5,64% sul precedente. Ottima performance per It Way, che scambia in rialzo del 7,93%.

In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0,3%. Stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia.

In Giappone domani i mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.