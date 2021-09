Buongiorno dalla Borsa 6 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi la Borsa di New York è chiusa per il Labor Day. Relativamente alle chiusure a New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 35.369,09 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%; al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 15.652,86 punti.

Brilla Tokyo, in aumento dell’1,83%, chiude a 29.659,9 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,68%, con chiusura a 14.179,9 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,34%; sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,40%; bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,39%.

In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +1,10% sul precedente. Prepotente rialzo per Basicnet, che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti.

È previsto domani dalla Germania l’annuncio sia della Produzione industriale, che dell’Indice ZEW. Sempre domani è in programma il dato sul PIL dell’Unione Europea. È previsto mercoledì dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio.