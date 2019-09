Buongiorno dalla Borsa 6 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,41% sul Dow Jones; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 7.862,54 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,54%), come l’indice cinese (0,86%).

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,31%; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

Apprezzabile rialzo (+0,49%) a Milano per il comparto automotive. Balza in avanti Sogefi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,25%.

Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a -0,6%. Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Sempre stamattina, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.