Buongiorno dalla Borsa 6 ottobre 2020

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,68% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 11.509,06 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 23.433,7 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; tentenna Londra, che cede lo 0,31%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

In luce sul listino milanese il comparto vendite al dettaglio, con un +2,75% sul precedente. Effervescente MARR, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,03%.

Sono previsti domani dalla Germania l’annuncio della Produzione industriale, e dall’Italia quello delle Vendite al Dettaglio. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti.