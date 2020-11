Buongiorno dalla Borsa 6 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+1,95%), che raggiunge i 28.390,18 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +2,56% termina a quota 12.078,07 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,91%, terminando la sessione a 24.325,2 punti. Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,72%, chiude a 13.894,3 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,23%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Si distingue a Piazza Affari il settore telecomunicazioni ed esibisce un +3,65% sul precedente. Brilla Inwit, che passa di mano con un aumento del 6,29%.

Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. Sempre stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia.