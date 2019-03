Buongiorno dalla Borsa 6 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.806,63 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.156,79 punti. Poco sotto la parità il Nikkei 225 (-0,6%); effervescente l’indice cinese (+2,25%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tentenna Francoforte, che cede lo 0,23%; poco mosso Londra, che mostra un +0,02%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,06%.

In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni, con un +0,75% sul precedente. Apprezzabile rialzo per Retelit, in guadagno dell’1,42% sui valori precedenti.

È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio.