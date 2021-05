Buongiorno dalla Borsa 6 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,29% a 34.230,34 punti; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 13.503,37 punti. Brilla Tokyo, in aumento dell’1,80%, chiude a 29.331,4 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 14.438,6 punti.

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,38%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,30%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,48%.

Si distingue a Piazza Affari il settore bancario ed esibisce un +2,30% sul precedente. Prepotente rialzo per Unicredit, che mostra una salita bruciante del 4,50% sui valori precedenti.

Si attende domani dalla Germania e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.