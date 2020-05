Buongiorno dalla Borsa 6 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,56%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 8.930,62 punti. In forte ribasso Tokyo, che mostra una discesa del 2,84% e archivia la seduta a 19.619,3 punti. Ottima performance per Shenzhen (+1,97%), che archivia la giornata a 10.721,8 punti.

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,3%; resta vicino alla parità Londra (-0,06%); pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,38%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -2,22%. Aggressivo avvitamento per Tenaris, che tratta in perdita del 2,21% sui valori precedenti.

In Germania, pubblicati gli Ordini dell’Industria, pari a -15,6%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del PMI composito. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sugli Occupati ADP degli Stati Uniti.