Buongiorno dalla Borsa 6 luglio 2020

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 25.827,36 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 10.341,89 punti. Ottima performance per Tokyo (+1,83%), che archivia la giornata a 22.714,4 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell’1,33% e chiude a 12.433,3 punti.

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,00%; su di giri Londra (+1,91%); exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 2,04%.

Si distingue a Piazza Affari il settore bancario ed esibisce un +2,25% sul precedente. Brilla Unicredit, che passa di mano con un aumento del 2,99%.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito, dell’ISM non manifatturiero e del PMI servizi.

Ancora stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Unione Europea.