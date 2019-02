Buongiorno dalla Borsa 6 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.023,52 punti. Sui livelli della vigilia il Nikkei 225 (+0,14%); su di giri l’indice cinese (+2,74%).

Bilancio più che positivo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano non si allinea al rialzo degli Eurolistini. In primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento dell’1,71%; in evidenza Londra, che mostra un fortissimo incremento del 2,04%; decolla Parigi, con un importante progresso dell’1,66%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto petrolio. Lieve ribasso per Saras, che presenta una flessione dello 0,60%.

In Germania, il valore degli Ordini dell’Industria è -1,6%. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sulla Produzione industriale, e dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.