Buongiorno dalla Borsa 6 dicembre 2019

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 27.677,79 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 8.308,4 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225 (+0,23%), come l’indice cinese (1,15%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,31%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,37%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%.

In luce sul listino milanese il comparto beni per la casa, con un +1,14% sul precedente. Protagonista Bialetti Industrie, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,02%.

In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a -1,7%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. Si attende dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto sempre stamattina.