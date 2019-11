Buongiorno dalla Borsa 5 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,42% a 27.462,11 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 8.210,66 punti. In netto miglioramento il Nikkei 225 (+1,76%), come l’indice cinese (0,67%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Si distingue a Piazza Affari il settore materie prime ed esibisce un +1,08% sul precedente. Balza in avanti Tenaris, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,19%.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito, del PMI servizi e dell’ISM non manifatturiero. Domani, in Germania l’agenda prevede il dato sugli Ordini dell’Industria.