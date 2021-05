Buongiorno dalla Borsa 5 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06% sul Dow Jones; al contrario, profondo rosso per il Nasdaq 100, che si ferma a 13.544,67 punti, in netto calo dell’1,85%. Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,83%, termina le contrattazioni a 28.812,6 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 14.438,6 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,95%; composta Londra, che cresce di un modesto +0,62%; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,61%.

In buona evidenza a Milano il comparto beni industriali, con un +1,21% sul precedente. Protagonista Beghelli, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,55%.

È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio dell’ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito.