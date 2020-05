Buongiorno dalla Borsa 5 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 23.749,76 punti; al contrario, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,33% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. Francoforte avanza dell’1,37%; si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dell’1,50%; exploit di Parigi, che mostra un rialzo dell’1,72%.

In luce sul listino milanese il comparto materie prime, con un +3,21% sul precedente. Seduta decisamente positiva per Tenaris, che tratta in rialzo del 3,97%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, dell’ISM non manifatturiero e del PMI servizi.

In Germania domani i mercati sono in attesa degli Ordini dell’Industria.