Buongiorno dalla Borsa 5 luglio 2021

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 34.786,35 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,15%. Oggi la borsa americana è chiusa per l’Independence Day.

Tokyo segna un mediocre calo dello 0,64%, terminando gli scambi a 28.598,2 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,33%, archiviando la sessione a 14.718,7 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,46%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a 0%; si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,37%.

Il settore beni industriali, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per Cembre, che presenta una flessione dell’1,29% sui valori precedenti.

In Francia, il valore della Produzione industriale è -0,3%. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sull’Indice ZEW, e dall’Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio. È previsto stamattina ancora dall’Unione Europea l’annuncio del PMI composito.