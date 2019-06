Buongiorno dalla Borsa 5 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno del 2,06%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100, che arriva a 7.166,75 punti. Ottima la prestazione del Nikkei 225 (+1,8%); variazioni negative per l’indice cinese (-1,23%).

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Poco mosso Francoforte, che mostra un -0,06%; resta vicino alla parità Londra (+0,08%); sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un misero +0,04%.

Il settore materie prime, con il suo -1,83%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per Tenaris, che mostra un decremento dell’1,71%.

Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che dell’ISM non manifatturiero.