Buongiorno dalla Borsa 5 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,44%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 9.334,06 punti. In rialzo il Nikkei 225 (+1,02%), come l’indice cinese (3,17%).

Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,25%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,22%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto utility con un calo di -0,88%. Ribasso composto e controllato per Alerion, che presenta una flessione dell’1,69% sui valori precedenti.

È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che dell’ISM non manifatturiero.