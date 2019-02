Buongiorno dalla Borsa 5 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,70%, a 25.239,37 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 6.959,96 punti. Sulla parità il Nikkei 225 (-0,19%); balza in alto l’indice cinese (+2,74%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Francoforte è stabile, riportando un misero +0,06%; si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,30%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,08%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -1,63%. Rosso per Campari, che sta segnando un calo dell’1,72%.

Si attende stamattina dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. Si attende ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero e del PMI composito.