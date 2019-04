Buongiorno dalla Borsa 5 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,64%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.540,57 punti. Leggermente positivo il Nikkei 225 (+0,38%), come l’indice cinese (0,73%).

Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,02%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,22%; poco mosso Parigi, che mostra un +0,17%.

Buona la performance a Milano del comparto costruzioni, che riporta un +1,00% sul precedente. Effervescente Salini Impregilo, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,55%.

In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. Martedì è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia.