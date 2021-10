Buongiorno dalla Borsa 4 ottobre 2021

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,43%, a 34.326,46 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 14.791,87 punti.

Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,13%, termina le contrattazioni a 28.444,9 punti. La Borsa di Shanghai è chiusa per festività (National Day).

Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,2%); piatta Londra, che tiene la parità; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -0,92%. Rosso per Exprivia, che sta segnando un calo dell’1,62%.

È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che dell’ISM non manifatturiero. Sempre domani l’agenda dell’Unione Europea prevede la pubblicazione del PMI composito, e si attende dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale.