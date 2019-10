Buongiorno dalla Borsa 4 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,47%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,16% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,32%); in discesa l’indice cinese (-1,08%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%; Londra avanza dello 0,25%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,25%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +1,94% sul precedente. Rialzo per STMicroelectronics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,28%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Variazione occupati, che del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa degli Ordini dell’Industria della Germania, in previsione lunedì. Martedì, ancora in Germania, sarà pubblicata la Produzione industriale.