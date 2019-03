Buongiorno dalla Borsa 4 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,76%. Sale il Nikkei 225 (+1,02%), come l’indice cinese (1,50%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,39%; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,36%; performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,61%.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +1,28% sul precedente. Rialzo marcato per It Way, che tratta in utile dell’1,21% sui valori precedenti.

È previsto domani dall’Italia l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Si attende sempre domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.