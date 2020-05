Buongiorno dalla Borsa 4 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 2,55%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 è crollato del 3,14%, scendendo fino a 8.718,18 punti. In forte ribasso Tokyo, che mostra una discesa del 2,84% e archivia la seduta a 19.619,3 punti.

Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,97%, chiude a 10.721,8 punti.

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.

Sensibili perdite per Francoforte, in calo del 3,01%; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,64%; in apnea Parigi, che arretra del 3,54%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -4,85%. Aggressivo ribasso per Tenaris, che passa di mano in perdita del 5,00%.

È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito, dell’ISM non manifatturiero e del PMI servizi. Stamattina è in programma il dato sul PMI manifatturiero dell’Unione Europea.